Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı

23.02.2022 22:36
Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı

FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Tavşanlı İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs gerekli işlemlerin ardından Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Tavşanlı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika


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