Tavşanlı'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika

FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'da FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Tavşanlı İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs gerekli işlemlerin ardından Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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