Tavşanlı'da arazi yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da arazi yangını

25.03.2022 13:05
Tavşanlı'da arazi yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında sadece sazlık alan yandı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında emniyet güçleri vatandaşları yangına yaklaşmamaları konusunda uyararak çevre güvenliği sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da arazi yangını

YORUMLAR
500
Akşehir'den kısa kısa Akşehir'den kısa kısa Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü

Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da arazi yangını - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:26:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da arazi yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement