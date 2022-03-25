Tavşanlı'da arazi yangını - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında sadece sazlık alan yandı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında emniyet güçleri vatandaşları yangına yaklaşmamaları konusunda uyararak çevre güvenliği sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. - KÜTAHYA