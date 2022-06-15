Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika
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Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı

15.06.2022 23:34

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şimşek çakması ve yıldırım düşme anları görüntülendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şimşek çakması ve yıldırım düşme anları görüntülendi.

İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında çok sayıda şimşek çakması ve düşen yıldırımlar nedeniyle gökyüzü aydınlandı.

Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika
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