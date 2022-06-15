İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında çok sayıda şimşek çakması ve düşen yıldırımlar nedeniyle gökyüzü aydınlandı.

Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika

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