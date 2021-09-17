Tavşanlı'da ceviz üreticilerine bilgi verildi

Cevizin insan sağlığı açısından önemi, sofradaki yeri, ceviz yetiştiriciliği, aşılama, hastalık ve zararlılar, budama teknikleri konularında ziraat mühendisi Abdurrahman Adin tarafından ceviz üreticisi çiftçilere bilgiler aktarıldı. - KÜTAHYA

Kütahya 'nın Tavşanlı İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kuruçay Beldesinde bulunan meyve bahçesinde hasadı yaklaşan ceviz bahçesinde rekolte ile ilgili üreticilere bilgi alışverişinde bulunuldu.

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