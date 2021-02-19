Tavşanlı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

İrfan Can Kahveci, transferinden sonra ilk kez konuştu: Fenerbahçe benim hayalimdi

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