Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Durdurulan Araçta Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tavşanlı'da Durdurulan Araçta Tarihi Eser Ele Geçirildi

36 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, definecilikte kullanılan malzemeler ile sikkeler bulundu.

Tavşanlı'da Durdurulan Araçta Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, definecilikte kullanılan malzemeler ile sikkeler bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Ada Mahallesi'nde içinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, definecilikte kullanılan malzemeler ile 14 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.H. ve M.Ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: AA

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