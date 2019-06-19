Tavşanlı'da el sanatları kursiyerlerinin yıl sonu sergisi

Tavşanlı
ilçesinde Halk Eğitim Merkezince açılan kurslarda ortaya çıkarılan el sanatı ürünler sergilendi.
İlçe Kaymakamı Yüksel Kara, merkez binasındaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, beşikten mezara eğitim hedefiyle sürdürülen yaygın eğitim çalışmalarıyla yeteneklerin gelişme ve değere dönüşme imkanı bulduğunu söyledi.
Halk Eğitim Merkezlerinin 7'den 70'e eğitimde önemli role sahip olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:
"Halk Eğitim Merkezlerimiz beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle toplumda ki bütün bireylere tüm renklere hizmet etmeye çalışan eğitim kurumlarıdır. Her yaştan insanların ilgisini, beğenisini, beklentisini karşılayarak yerel değerlere önem veren kursları var. İnsanların yeteneklerinin ortaya çıkartılması, öğrendiklerinin üretime geçirilmesi, ürettiklerini pazarlayarak ülke ekonomisini ev ekonomisine katkı sağlama amaçlanmaktadır. Temel hedefimiz de budur."
Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Alparslan da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 446 kursta 8 bin 518 kursiyere eğitim verildiğini aktardı.
Konuşmaların ardından, kursiyerler tarafından üretilen el sanatı eserlerden oluşan sergi gezildi.