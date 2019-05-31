Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı
Son Dakika Güncel Haber

Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.

Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.

Durak mahallesi Ekizler sokak esnaf ve sakinleri oruçlarını, cadde üzerinde açtılar. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ecevit Hasçelik, "Mahalle olarak herkes elinden ne gelirse yapıyor ve birlikte oruç açıyoruz. Mahallemizde hemen hemen herkesin bu sofrada katkısı vardır. Birlikte oruç açmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

İftara yaklaşık 70 mahalle sakinin katıldığı belirtildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:32 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]