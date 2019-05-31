Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:32 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.
Durak mahallesi Ekizler sokak esnaf ve sakinleri oruçlarını, cadde üzerinde açtılar. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ecevit Hasçelik, "Mahalle olarak herkes elinden ne gelirse yapıyor ve birlikte oruç açıyoruz. Mahallemizde hemen hemen herkesin bu sofrada katkısı vardır. Birlikte oruç açmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.
İftara yaklaşık 70 mahalle sakinin katıldığı belirtildi. - KÜTAHYA
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens
Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu
Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı