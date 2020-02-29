Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir dairede Ankara'dan geldiği tespit edilen G.N.K. isimli kadının sosyal medya üzerinden fake hesaplar ile müşteri bulduğu ve para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. İkamete düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen kadınla birlikte evde bulunan 3 erkek de gözaltına alındı. 4 kişi ifadesi alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:39 Kaynak: İHA
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