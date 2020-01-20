Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı

37 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Karakova Mahallesi Bakım Sokak'ta 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yine hayvan hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan T.D. ile Ö.Ç. ve B.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çalınan hayvanların Ü.B'ye ait araçla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi. Yakalanan B.E. ve Ü.B., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Asayiş Büro, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı
"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]