Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı
37 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Karakova Mahallesi Bakım Sokak'ta 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yine hayvan hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan T.D. ile Ö.Ç. ve B.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çalınan hayvanların Ü.B'ye ait araçla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi. Yakalanan B.E. ve Ü.B., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA
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