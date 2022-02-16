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Tavşanlı'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Tavşanlı'da hırsızlık zanlısı yakalandı

16.02.2022 11:27
Tavşanlı'da hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden H.Y. isimli şahıs, merkez Ömerbey Mahallesinde bulunan bağ evinde yaptığı kontrolde, pencerenin açık olduğunu evde bulunan 2 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 1 adet inverter, akım dönüştürücü, 1 adet şarjlı lamba, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet şofbenin bulunmadığını, bahse konu malzemelerin çalınmış olabileceği ihbarında bulundu.

Fail ya da faillerin yakalanması için Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan olay yeri incelemeleri, istihbari çalışmalar ve olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olayın failinin basit yaralama, otodan hırsızlık ve hırsızlık suç kaydı bulunan S. İ. (22) isimli şahsın olayı gerçekleştirmiş olabileceği tespit edildi. Şüphelinin Tavşanlı İlçe Merkezinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada çalınan ve başka yerden çalınmış olabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Tavşanlı, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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