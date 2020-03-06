Tavşanlı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Tavşanlı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlit okutuldu.

Tavşanlı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlit okutuldu.

Tavşanlı Müftülüğü, Tavşanlı Belediyesi ve Sebzeciler Odası tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. 33 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırdı. Etkinliğe katılan vatandaşlar şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar için dua etti. Kardeşlik Platformu sözcüsü Fatih Cantürk tarafından bir bildiri okunarak, Suriye'de insanlık ve ülke bekası için bulunan kahramanlarımıza yönelik, alçakça saldırı lanetlendi. Vatandaşlar tekbirler ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Namaz çıkışında aşure ikramı

-İlçe müftüsü konuşması

-Gıyabi cenaze namazı

-Platform adına açıklama

-Slogan atılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

Tavşanlı'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak mevlit okutuldu.

Tavşanlı Müftülüğü, Tavşanlı Belediyesi ve Sebzeciler Odası tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. 33 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırdı. Etkinliğe katılan vatandaşlar şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar için dua etti. Kardeşlik Platformu sözcüsü Fatih Cantürk tarafından bir bildiri okunarak, Suriye'de insanlık ve ülke bekası için bulunan kahramanlarımıza yönelik, alçakça saldırı lanetlendi. Vatandaşlar tekbirler ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.


Tavşanlı, Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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