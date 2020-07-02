Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı - Son Dakika

Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı

Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık olduğu tespit edilen yavru kedi tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı

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KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık olduğu tespit edilen yavru kedi tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde otomobilin çarptığı iddia edilen sokak kedisi, Tavşanlı Hayvanseverler Derneğine haber verilmesi ile dernek yöneticisi Ayşenur Şentürk Karabacak tarafından veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında röntgen çekilen kedinin sol arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız, Rafet Acar ve İhsan Girgin, birlikte kedinin iki buçuk saat süren kırık olan ayağını ameliyat etti. Başarılı operasyonla sokak kedisinin ayağına plak takılarak ameliyat edildi.

Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız, yapılan muayenede kedinin bacak kısmında parçalı kırık tespit ettiklerini belirterek, "Bizler burada serbest veteriner klinik olarak hizmet vermekteyiz. Kedimiz bize getirildiğinde durumu biraz kötüydü. Hayati riski olduğu için ameliyatı hemen yapmadık, belli bir müddet gözetim altında kaldı. Tavşanlı'da yine bir ilki gerçekleştirerek plak takmak suretiyle operasyonu gerçekleştirdik. Plak uygulaması ile kemik yapının bütünlüğünü sağladık. Eklem hareketliliğini kontrol ettikten sonra sırasıyla kas ve deri katmanlarını dikerek yarayı kapattık. Kedimizi birkaç gün burada misafir ettikten sonra sahiplendirilmek üzere Tavşanlı Hayvanseverler Derneğine teslim edeceğiz." dedi.

Tavşanlı Hayvanseverler Derneği İkinci Başkanı Ayşenur Şentürk Karabacak ise "Moymul mahallesinde gece yarısı trafik kazası haberi alınca hemen oraya gittik. Yaralı kedimizi aldık ve 15 güne yakın derneğimizde bakımını yaptık. Daha sonra veteriner hekimi arkadaşlara getirdik ve en iyi şekilde operasyonu gerçekleştirildi. Sürücülerimizin yol kenarında hayvanları gördükleri anda biraz daha dikkatli ve yavaş gitmelerini istirham ediyorum." dedi.

Tavşanlı, Kütahya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı - Son Dakika

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