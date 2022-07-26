Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz da, olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgiler aldı. - KÜTAHYA

İhbarı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi Tavşanlı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

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