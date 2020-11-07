Tavşanlı'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Tavşanlı'da kaçak sigara operasyonu

07.11.2020 17:21
Tavşanlı'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 ayrı işyerinde düzenlenen operasyonda 36 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 ayrı işyerinde düzenlenen operasyonda 36 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu 2 işyerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 34 kilogram kıyılmış tütün, 181 kutu satışa hazır vaziyette toplam 36 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron, bir adet elektronik terazi, 14 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi ile bir şüpheli gözaltına alındı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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