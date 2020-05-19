Tavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2) - Son Dakika

Tavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)

15 KİŞİNİN TESTİ DE NEGATİF ÇIKTIKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35'inin negatif çıkmasının ardından, sonuçları...

15 KİŞİNİN TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35'inin negatif çıkmasının ardından, sonuçları beklenen diğer 15 kişinin de test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. 14 günlük karantinaya alınan 50 kişiye haftaya yeniden test yapılacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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