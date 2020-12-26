Tavşanlı'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kanser tedavisi gördürdüğü sırada hayatını kaybeden Kocagöz'ün Yeniköy 'deki cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde 67 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kadir Kocagöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Talat Bulut'tan Yasak Elma'ya geri döneceği yönündeki haberlere cevap: Halit öldü ve hikayesi bitti

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu