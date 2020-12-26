Tavşanlı'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 67 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Kadir Kocagöz, son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi gördürdüğü sırada hayatını kaybeden Kocagöz'ün Yeniköy'deki cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy'un kıldırdığı namazın ardından Kocagöz'ün cenazesi, askerlerin omuzunda götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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