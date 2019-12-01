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Tavşanlı'da kış lastiği uygulaması denetimleri başladı
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri denetimler başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri denetimler başladı.
Tavşanlı- Kütahya ve Tavşanlı- Harmancık kara yolunda Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri denetim yaptı.
Bölge Trafik İstasyon ekipleri ilçe çıkışlarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.
Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. - KÜTAHYA
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