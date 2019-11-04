Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Tavşanlı Kızılay Şubesi, Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ve Martı Uçurtma Kulübü işbirliğiyle Moymul Mahallesi yakınlarındaki arazide düzenlenen etkinlikte çocuklar uçurtma uçurdu.

Tavşanlı Doğa Kulübü Başkanı Cevdet Taşkıngül, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin iki gün süreceğini belirtti.

Kızılay'ın karşılıksız iyilikleriyle dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara yardım ulaştırdığını kaydeden Taşkıngül, "Kızılay için Türkiye'nin değişik illerinden gelen uçurtmacılarla uçurtmalarımızı havalandırdık. Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi." dedi.

Kızılay Haftası, Tavşanlı, Kütahya, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]