Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Tavşanlı Kızılay Şubesi, Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ve Martı Uçurtma Kulübü işbirliğiyle Moymul Mahallesi yakınlarındaki arazide düzenlenen etkinlikte çocuklar uçurtma uçurdu.

Tavşanlı Doğa Kulübü Başkanı Cevdet Taşkıngül, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin iki gün süreceğini belirtti.

Kızılay'ın karşılıksız iyilikleriyle dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara yardım ulaştırdığını kaydeden Taşkıngül, "Kızılay için Türkiye'nin değişik illerinden gelen uçurtmacılarla uçurtmalarımızı havalandırdık. Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi." dedi.

Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

Kızılay Haftası, Tavşanlı, Kütahya, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]