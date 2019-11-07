Tavşanlı'da korkutan yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi Kılıç sokak üzerinde bulunan H.D.'ye ait evin birinci katında çamaşır makinesinin bağlı olduğu elektrik prizinden yangın çıktı.



Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte söndürüldü.



Yangın sonucu bina içerisinde maddi hasar oluşurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA