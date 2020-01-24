Tavşanlı'da korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da korkutan yangın - Son Dakika

Tavşanlı'da korkutan yangın

7 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tavşanlı'da korkutan yangın, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Sefer sokak üzerinde bulunan C.G.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürüldü.


Yangın sonucu bina içerisinde maddi hasar oluşurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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