Tavşanlı'da mera ve çayırlar gübreleniyor - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mera ve çayırlarda gübreleme yapılıyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı köylerde ot kapasitesini arttırmak amacıyla mera ve çayırlara uygulanmak üzere azotlu gübre dağıtımı yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tavşanlıdaki köylerin mevcut mera ve çayır miktarların belirlenerek ihtiyacı oranındaki azotlu gübrenin köy muhtarlıklarına tahsisi sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tedarik edilen gübre şimdiye kadar 20 ye yakın köyde uygulandı ve halen dağıtımların devam ettiği bildirildi. Tavşanlı ilçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, "Şimdiye kadar gerek teknik destek gerekse bu gibi uygulamalarla üreticilerimizin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Uygulaması yapılan Amonyum Nitrat gübresinin meralarımıza dolayısıyla çiftçilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum ve üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." dedi. - KÜTAHYA