Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

31.05.2022 11:16
Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AAD 410 plaka yönetimindeki H.G. 'nin (30) otopark alanına dönüş yaptığı sırada arkasından gelen B.E. (43) idaresindeki 43 AAT 364 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular Kaza yapan araçta sıkışan 2 kişi için seferber oldular
Kaynak: İHA

Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement