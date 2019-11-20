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Tavşanlı'da Öğretmenler Günü, sportif faaliyetlerle başladı
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle zeka ve sportif faaliyetler etkinlikleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle zeka ve sportif faaliyetler etkinlikleri başladı.
Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında zeka ve sportif faaliyetler Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda yapılıyor.
Öğretmenler arası masa tenisi, satranç ve mangala etkinliği olarak organize edilen etkinlikte müsabakalar çekişmeli olarak devam ediyor. - KÜTAHYA
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