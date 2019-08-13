Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da orman yangını kontrol altında
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Tavşanlı'da orman yangını kontrol altında

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Vali Ömer Toraman, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Yaylacık ormanlarının Eğriöz ile Şenlik köyleri arasındaki bölümünde çıkan yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.
Günün ağarmasıyla helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten Toraman, şunları kaydetti:
"Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve köylerde yaşayan gönüllü vatandaşların desteğiyle yangınla mücadele çalışmaları karadan sabaha kadar sürdü. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katıldı. Helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına katılmasıyla çok şükür yangın tamamen kontrol altına alındı."
Vali Toraman, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık ormanlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından ekipler söndürme çalışmalarına başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere, 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip müdahalede bulunmuş, bölge halkı da çalışmalara destek vermişti. Yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilmişti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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