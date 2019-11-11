Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı." diye konuştu.

Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Tavşanlı, Çakıllı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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