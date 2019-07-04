Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresindeki köprüden devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile ağır yaralanan eşi Ayfer Uçar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:23 Kaynak: AA
Halil Uçar, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Son dakika! YÖK, tecavüzle suçlanan profesöre, 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:55:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]