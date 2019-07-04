Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
40 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:58 Kaynak: AA
'nın Tavşanlı
ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Halil Uçar
yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresindeki köprüden devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile ağır yaralanan eşi Ayfer Uçar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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