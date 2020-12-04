Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu - Son Dakika

Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu

04.12.2020 19:02
Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarında yoğunluk oluştu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarında yoğunluk oluştu. Belediye ekipleri hoparlörlerle artan vakalar nedeniyle kapatılması gündemde olan pazarlara tek kişi gelinmesi gerektiği anonsunu yaptı.

Tavşanlı ilçesinde 56 saat sürecek olan sokak kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Her hafta cumartesi günü kurulan semt pazarı ise kısıtlama nedeniyle bugüne alınırken, alışveriş yapmak isteyenler pazarda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden kalabalık oluşturdu. İlçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapatılması gündemde olan pazarda güvenlik görevlileri giriş ve çıkışlarda kaç kişinin alışveriş için geldiğini kayıt altına aldı. Belediye ekipleri hoparlörler ile pazarda yoğunluk oluşmaması için alışverişlere her aileden 1 kişinin gelmesi gerektiği belirtilerek, "Pazarların kapatılması gündemdedir. Pazarlarımızın kapatılmaması için pazara tek kişi gelinip ihtiyaçlar alındıktan sonra vatandaşların alanı terk etmesi gerekmektedir. Sayın halkımıza ilanen duyurulur" diye anons yapıldı.


Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu
Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu
Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu
Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu

Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu - Son Dakika


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