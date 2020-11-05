Tavşanlı'da "Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı" projesi - Son Dakika

Tavşanlı'da "Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı" projesi
05.11.2020 09:19
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı" projesi kapsamında hayvan tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı" projesi kapsamında hayvan tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından "Pırlak Koyun Irkının Halk Elinde Islahı" projesi kapsamında hayvan tespit çalışmalarının teknik personel tarafından yapıldığı açıklandı. - KÜTAHYA
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