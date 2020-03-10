Son Dakika › Yerel › Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi - Son Dakika
Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi
27 dakika önce
Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi
KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.
Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonla yapılan ev aramalarında Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B., E.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 8 ayrı adreste yapmış olduğu arama neticesin 1 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları ele geçirildi. Dosya kapsamı süresince 3 ruhsatsız tabanca, 12 adet tüfek, 6 adet kuru sıkı, tüfek ve silah muhtelif parçalar ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Son Dakika Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşı karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti