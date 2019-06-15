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Tavşanlı'da Robot Yarışması

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen robot yarışması ilgi gördü.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen robot yarışması ilgi gördü.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Kütahya genelinde bir ilke imza atarak ortaokul seviyesinde Robot Yarışması düzenledi. 3 kategoride toplam 18 robotun incelendiği Robot Yarışması'nda dereceye giren okul ve öğrencilere hediyeleri düzenlenen törenle verildi.

Tavşanlı Belediyesi'nin de desteklediği yarışmada ortaokul öğrencilerinin kodlama hususundaki merak ve becerilerini ortaya çıkartmak hedefleniyor.

BİLSEM Okulu öğrencilerinden Hasan Hüseyin Akay, "Burada 3 farklı kategoride robot yarışmaları var. Biz de uzun süre bu yarışmaya hazırlandık ve robotumuzu yaptık. Oldukça heyecanlıyız" dedi.

Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan ile protokol mensupları tarafından sunuldu. Başkan Vekili Erarslan öğrencilere ve öğretmenlerine başarılar diledi.

Tasarla yap çalıştır kategorisinde Ağaçköy Ortaokulu 'Ağaçköy' isimli robotlarıyla birinci, Tavşanlı Ahmet Uluçay 'BİLSEM Aystronok' isimli robotlarıyla ikinci ve Tavşanlı Ahmet Uluçay 'BİLSEM Astrobot' isimli robotu ile üçüncü oldu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, Güncel
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