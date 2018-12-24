Tavşanlı'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
59 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma devriye uygulamasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirdi.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Jandarma
devriye uygulamasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirdi.
Tavşanlı Jandarma Komutanlığı'nca önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurularak kimlik sorgulaması ve kaba üst araması yapılan H. D. isimli kişinin üzerinde 1 adet 9 mm çapında silah bulunarak, Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda Adli Tahkikata başlandı. Ayrıca H.D.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 43.maddesi gereğince Ruhsatsız Silah taşımadan dolayı 124 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. (Tİ - EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 Kaynak: İHA
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