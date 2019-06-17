Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
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Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.

Karakova Mahallesinde bulunan bazı işyerleri de yağan yağmurdan dolayı zarar gördü.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı
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