Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle
Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.
Karakova Mahallesinde bulunan bazı işyerleri de yağan yağmurdan dolayı zarar gördü.
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