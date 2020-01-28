Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü
6 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hanımçeşme Mahallesi Murat Sokak üzeri Yeni Madenciler Sitesinde yangın çıktı. Site içerisinde ikamet edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merdiven boşluğunda sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, apartman sakinlerinin de yardımı ile kısa sürede söndürüldü.
Polis, site içerisinde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu