Tavşanlı'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye 10 bin TL para cezası - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerlerinde 3 gram bonzai ile 2 bıçak ele geçirilen 3 şüpheliye 10 bin TL idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 şahıstan şüphelenen mahalle bekçilerinin şahıslar üzerinde yaptıkları aramada 3 gram bonzai ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Haklarından adli tahkikat başlatılan 3 şüpheliye Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA