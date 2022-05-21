Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

21.05.2022 11:19
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. (24) idaresindeki plakası belirtilmeyen araç, saat 02.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü istikametine gittiği esnada şarampole devrildi.

Kazada, hurdaya dönen araçta sürücü yaralanırken yanında bulunan Onur Topçu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Topçu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Tragger, Kütahya, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:05 Mersin'de polen hasadı yapıldı: Kilosu 400 TL'den satılan polenin 100 gramı bir günde üretiliyor
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:55 Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:36:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement