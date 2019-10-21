Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

46 dakika önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Tavşanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01 Kaynak: DHA
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