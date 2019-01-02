Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan Mustafa Sağlam yönetimindeki 16 Ay 530 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Sağlam yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götülülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Mustafa Sağlam, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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