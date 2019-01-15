Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

37 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 43 UN 610 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 43 ER 351 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı İ.A. 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Voleybol Takımını Taşıyan Otobüsle Çarpışan Aracın Alkollü Şoförü, Ambulanstan Kaçtı Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:25:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]