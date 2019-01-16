Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan Cengiz Yıldırım yönetimindeki 43 U 43 47 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü Cengiz Yıldırım yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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