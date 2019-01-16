Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan Cengiz Yıldırım yönetimindeki 43 U 43 47 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü Cengiz Yıldırım yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Cengiz Yıldırım, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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