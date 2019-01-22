Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Balıköy - Simav karayolu 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Simav istikametinden Balıköy istikametine seyir halinde iken, virajı alamayarak yolun sağ tarafında bulunan uçuruma yuvarlanması sonucunda M.O. yönetimindeki 54 PF 496 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.O. yaralandı.

Yaralı M.O., olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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