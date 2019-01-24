Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
3 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Göbel
Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göbel Köyü ile Termal
tesisler kavşağında Ü. T. yönetimindeki 43 U 4943 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü Ü. T. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis
ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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