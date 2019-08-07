Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
23 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye kaza gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Murat Yöntem, idaresindeki 06 VFH 54 plakalı otomobili ile Kütahya'dan Tavşanlı ilçe istikametine seyir halinde iken, 3. kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole gitti.
Yaşanan trafik kazası neticesinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü Murat Yöntem yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis
ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA
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