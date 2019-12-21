Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın yaya H.K.'ya, Y.M.'nin kullandığı 43 AAL 350 plakalı hafif ticari araç çarptı.


Kazada, yaralı kadına ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı H.K. ilk yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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