Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Edinilen bilgiye göre, Madanlar Köyü istikametinden Dümrek Hüseyinpaşa Köyü istikametine seyreden Halil İbrahim V.'ın kullandığı 43 RV 897 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdülhüseyin K. idaresindeki 43 UE 853 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 43 UE 853 plakalı araç içerisinde bulunan Abdi Baki Ş. yaralandı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Madanlar Köyü yakınında meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu