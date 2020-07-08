Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kazada motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri Rabia Hatun sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine giden U.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet ile İstasyon Mahallesine giden H.T. idaresindeki 43 HF 465 plakalı otomobil çarpıştı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim