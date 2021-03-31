Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi, Çevreyolu Kükürtlü Kavşağı üzerinde meydana geldi.
Gece yarısı Yılmaz Öztürk'ün (51 yönetimindeki 43 ACC 481 plaka içinde yolcu bulunmayan işçi servisi otobüsü ile Mehmet Gümüşsoy'un (31) idaresindeki 33 ADL 522 plakalı otomobil, Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Mehmet Gümüşsoy isimli araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika