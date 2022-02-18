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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

18.02.2022 10:18
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Tepecik istikametine giden E.K. yönetimindeki 35zuf16 motosiklet ile direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralı sürücü 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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Tavşanlı, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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